Over 100 demonstranter pågrepet i Storbritannia – Starmer møter politiledere

Over 100 demonstranter er pågrepet og flere titalls politifolk er skadet i en rekke protester i Storbritannia denne uken. Torsdag skal Starmer møte politiledere for å tilby dem regjeringens fulle støtte.

– Selv om retten til fredelig protest må beskyttes til enhver pris, skal han være tydelig på at kriminelle som utnytter denne retten for å så hat og utføre voldelige handlinger, vil møte lovens fulle kraft, skriver Statsministerens kontor i en uttalelse.

Protestene har funnet sted i flere byer etter at tre barn ble drept i et angrep på et dansearrangement for barn i Southport. Politiet mener at det er høyreekstreme som står bak protestene. I sosiale medier florerer rykter om at personen bak angrepene var en radikal islamistisk migrant, noe politiet avviser.

Den antatte gjerningspersonen er en 17 år gammel gutt som ble pågrepet rett etter knivangrepet. Han skal ifølge politiet være født i Storbritannia. Politiet mener også angrepet på dansearrangementet ikke var terrorrelatert.

