Bloomberg: Russland løslater amerikansk journalist og marinesoldat i fangeutveksling

Mennene, som har vært fengslet i Russland på grunn av spionasjeanklager de og USA nekter for, er på vei ut av Russland, ifølge Bloomberg.

USA og andre allierte land skal til gjengjeld returnere fanger til Russland, opplyser anonyme kilder til avisen.

Ytterligere detaljer om fangeutvekslingen er ikke kjent på nåværende tidspunkt. USA har imidlertid vært i samtaler med Russland i lang tid for å få de to amerikanerne løslatt.

Whelan, en tidligere amerikansk marinesoldat, ble pågrepet i Moskva i 2018 og siden dømt til 16 års fengsel for spionasje, anklager han nekter for. USA har hele tiden fastholdt at Whelan var på besøk i Moskva som privatperson.

32 år gamle Gershkovich, som jobber for Wall Street Journal, ble pågrepet i fjor under en reportasjereise, anklaget for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod. Han ble nylig dømt til 16 års fengsel, men har nektet for anklagene mot ham.

Les også: Venezuela: Frykter vold og massearrestasjoner (+)

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)