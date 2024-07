USA fraråder alle reiser til Libanon

– Ikke reis til Libanon på grunn av den økte spenningen mellom Hizbollah og Israel. Hvis du er i Libanon, forbered deg på å komme deg i sikkerhet dersom situasjonen skulle forverres, står det i reiserådet fra USA onsdag.

USA legger til at amerikanere som fra før oppholder seg i den sørlige delen av Libanon, eller i flyktningleirer, bør dra derfra.

Tirsdag ble Hizbollahs militære leder Fuad Shukr drept i et israelsk angrep i en forstad i den sørlige delen av Libanons hovedstad Beirut. Det israelske forsvaret gjennomførte angrepet etter at tolv barn og unge ble drept i et rakettangrep mot en drusisk by på Golanhøydene lørdag. Israel mener Hizbollah sto bak rakettangrepet.

I USAs reiseråd onsdag heter det at angrepet mot Golanhøydene øker risikoen for ytterligere eskalering mellom Israel og Hizbollah.

Fredag i forrige uke oppfordret Norge norske borgere til å forlate Libanon.

