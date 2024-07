USA, EU og Brasil krever gjennomgang av valgresultatet i Venezuela

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

USAs president Joe Biden og Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva sier at de ikke kan anerkjenne president Nicolás Maduros valgseier i helgen. De ber valgmyndighetene i Venezuela om å frigi detaljert og fullstendig informasjon fra valglokalene, sier Det hvite hus i en uttalelse.

Utfallet av valget er ifølge Biden og Lula «et kritisk øyeblikk for demokratiet på den sørlige halvkule». Tirsdag sa den ikke-statlige organisasjonen Carter Center at valget ikke ble holdt i tråd med internasjonale standarder og at det ikke kan regnes som demokratisk.

Også EU krever en gjennomgang av valgresultatene før de kan anerkjenne Maduro som president, sa utenrikssjef Josep Borrell onsdag.

Ifølge myndighetene i Venezuela ble president Maduro gjenvalgt i helgen. Men både opposisjonen og en rekke latinamerikanske og vestlige land mistenker valgfusk.

Valgresultatet har utløst store protester i Venezuela, hvor minst fire personer er drept. I tillegg var 749 personer pågrepet tirsdag.

