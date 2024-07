Regjeringen i Libanon: – Ønsker ikke krig

Minister Ziad Makary uttalte seg om situasjonen etter et regjeringsmøte onsdag morgen.

Det ventes at Hizbollah-militsen vil svare på det israelske angrepet, erkjente Makary. Han sa at regjeringen er bekymret for at situasjonen kan eskalere.

Regjeringen ønsker ikke krig og vil gjøre en diplomatisk innsats for å roe situasjonen, ifølge Makary.

Hizbollah-militsen har stor makt og innflytelse i Libanon og kontrolleres ikke av landets regjering. Israel hevder de drepte Hizbollah-lederen Fuad Shukr i angrepet i Beirut, men dette er ikke bekreftet av andre kilder. Ifølge Libanons helsedepartement ble en sivil kvinne og to barn drept i angrepet.

