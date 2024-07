G7 uttrykker bekymring for valgresultatet i Venezuela

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ber om at venezuelanske myndigheter publiserer detaljerte valgresultater i full åpenhet, og at all informasjon deles med opposisjonen og uavhengige observatører, heter det i en uttalelse fra utenriksministrene i G7, som Reuters har sett.

Italia innehar presidentskapet i G7, som i tillegg består av USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Japan.

Etter at valgmyndighetene utropte sittende president Nicolás Maduro til vinner av presidentvalget i helgen, har det brutt ut store protester i landet, hvor minst fire personer er drept og 749 personer pågrepet under protestene.

Også Colombias president Gustavo Petro, som i utgangspunktet er vennlig innstilt til Maduro, har bedt ham om å publisere detaljert informasjon om valgresultatet.

