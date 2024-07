39 politibetjenter skadet i sammenstøt i Southport etter knivangrep

Kort tid etter at hundrevis av mennesker samlet seg til en minnestund for ofrene for knivangrepet i Southport mandag, barket politiet sammen med opprørere fra ytre høyre ved en moské i byen.

Ifølge politiet var demonstrantene tilhengere av den høyreekstreme gruppen English Defence League. Hundrevis samlet seg utenfor moskeen etter spekulasjoner i sosiale medier om at den antatte gjerningsmannen er muslim. Flere av dem demonstrantene var iført masker, og noen kastet steiner og flasker mot politiet, skriver The Guardian.

– Lovbryterne ødela hagemurer, så de kunne kaste murstein mot våre folk, og de tente på og begikk hærverk mot flere biler, sier visepolitimester Alex Goss i Merseyside.

Onsdag opplyser den lokale ambulansetjenesten av 39 politifolk ble skadet, og at 27 av dem fikk behandling på sykehus. Ifølge politiet var det blant annet snakk om beinbrudd og hodeskader. En av betjentene ble slått bevisstløs.

Opprørspolitiet var utstyrt med skjold og forsøkte å dytte demonstrantene tilbake.

– Blir angrepet

Politiet mener flere av dem som har bidratt til opptøyene, kommer fra andre steder enn Southport.

– Kveldens hendelser involverer mange mennesker som ikke bor i området eller bryr seg om menneskene som bor her, skriver politiet i en pressemelding.

– Slik kan man ikke behandle et lokalsamfunn, langt mindre ett som fortsatt er satt ut etter mandagens hendelser, sier visepolitimester Goss.

Mandag ble tre barn ble drept i angrepet på et dansearrangement for barn i Southport. Åtte barn er skadet, og tilstanden er kritisk for fem av dem. Også to voksne er kritisk skadet.

Falske rykter om gjerningspersonen

Den antatte gjerningspersonen er en 17 år gammel gutt som ble pågrepet rett etter knivangrepet.

Det har vært mange rykter og spekulasjoner om hvem 17-åringen er, skriver politiet.

– Enkelte bruker dette som en unnskyldning for å bringe vold og uro til gatene våre, heter det.

I sosiale medier er det spredt falske rykter om at gjerningsmannen er muslim. Et arabiskklingende navn har utpekt seg: Ali-Al-Shakati. Politiet har imidlertid avvist at dette er gjerningspersonen bak knivangrepet, skriver VG.

– Spekulasjoner hjelper ingen

Professor i kommunikasjon og ekspert på falsk informasjon, Marcelo Santos, sier til avisen at bot-er står bak flere av innleggene i sosiale medier.

– Vi har allerede sagt at personen som ble pågrepet, er født i Storbritannia. Spekulasjoner hjelper ingen akkurat nå, skriver politiet.

Gjerningsmannen er født i Cardiff i Wales og skal ha foreldre fra Rwanda, ifølge flere britiske medier, blant andre BBC.

