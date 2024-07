Spanias statsminister nekter å vitne mot kona – saksøker dommeren

En forhørsdommer kom tirsdag til statsministerens bolig og kontor i Moncloapalasset. Møtet med Sánchez varte i rundt 20 minutter, sier Marta Castro, en advokat for ytre høyre-partiet Vox, til mediene.

Castro, som deltok i møtet, sier Sánchez brukte lovens klausul om at man ikke er pliktig til å forklare seg i saker som angår nære familiemedlemmer, inkludert ektefeller.

Kort tid senere ble det kjent at Sánchez via regjeringsadvokaten har levert inn et søksmål mot dommeren. I søksmålet står det at dommeren kan ha handlet i strid med loven da han kalte inn Sánchez. Statsministeren mener blant annet at dommeren handler på utilstrekkelig grunnlag og bidrar til å bringe statsministerembetet i vanry, ifølge kringkasteren RTVE.

Sánchez vurderte å trekke seg da etterforskningen av kona ble kjent. En antikorrupsjonsorganisasjon med tilknytning til ytre høyre-siden i spansk politikk anmeldte Begoña Gómez for å ha tatt imot penger i bytte mot innflytelse. Anmeldelsen var basert på medieoppslag og ble vurdert henlagt av påtalemyndigheten, men en domstol avviste dette.

Organisasjonen som anmeldte henne, har tidligere anlagt en rekke mislykkede søksmål mot politikere.

