Niåring døde på sykehus etter knivangrepet i Southport

– Det er med sorg vi kan bekrefte at et tredje barn har dødd av skadene hun ble påført i knivangrepet i Southport mandag morgen. Den ni år gamle jenta døde tidlig tirsdag morgen, opplyser Merseyside-politiet i en oppdatering tidlig tirsdag ettermiddag, ifølge Sky News.

Politiet oppgir samtidig at de to barna som døde mandag, var en seks år gammel jente og en sju år gammel jente.

– Ytterligere åtte barn ble påført skader, og tilstanden er kritisk for fem av dem. I tillegg er to voksne kritisk skadet etter angrepet, skriver politiet.

En av dem er den 35 år gamle danselæreren Luanne Lucas, som var med å arrangere danse – og yogatimen for rundt 25 barn i alderen seks til ti år, skriver Aftenposten. Britiske medier omtaler henne som en helt, som gjorde det hun kunne for å beskytte barna.

En 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk etter angrepet mot en yoga- og dansetime for barn like før klokken 12 mandag. Motivet for angrepet er ikke kjent.

Timen hadde Taylor Swift-tema, og superstjernen er blant dem som har gitt uttrykk for sjokk og sorg etter angrepet. Også det britiske kongeparet og statsminister Keir Starmer har uttrykt sin kondolanse.

