Italias Meloni hyller Kina

Meloni er i Beijing på sitt første Kina-besøk siden hun tiltrådte som statsminister for snart to år siden. Mandag møtte hun Kinas president Xi Jinping i den kinesiske hovedstaden, en anledning hun tok til å hylle Kinas rolle i den globale politikken.

– Det er økende usikkerhet på internasjonalt nivå, og jeg tror at Kina helt klart er en veldig viktig samtalepartner for å ta fatt i alt som skjer, sa hun til Xi.

Italia og Kina må sammen tenke over hvordan de kan «garantere stabilitet, og hvordan de kan garantere fred», sa Meloni videre.

Hyller samarbeidet

– Framfor alt trenger vi at regelsystemet vi opererer etter, forblir stabilt, sa hun.

Den kinesiske presidenten hyllet på sin side det godt etablerte båndet mellom Kina og Italia.

– Begge sider opprettholder toleranse, gjensidig tillit og gjensidig respekt, og hvert land velger sin egen vei mot utvikling, sa han.

Meloni har omtalt Kina-besøket som en «demonstrasjon av viljen til å innlede en ny fase, å relansere vårt bilaterale samarbeid», ifølge en uttalelse. Dette samarbeidet var samtaleemne da hun møtte Kinas statsminister Li Qiang søndag, der de to signerte en handlingsplan.

Ny handlingsplan

Handlingsplanen har blant annet som mål å eksperimentere med nye former for samarbeid. Meloni sa søndag at samarbeidet omfatter industrier knyttet til elbilproduksjon og energi.

Li Qiang fremhevet «gjensidig fordelaktig samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter innen skipsbygging, luftfart, ny energi og kunstig intelligens, ifølge en uttalelse etter møtet.

Besøket finner sted et drøyt år etter at Italia avsluttet samarbeidet om Kinas omfattende infrastrukturprosjekt, kjent som Belte-vei-initiativet. Da hadde Italia, som eneste G7-land, vært med i prosjektet siden 2019.

