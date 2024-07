Israel ber Nato utvise Tyrkia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den israelske utenriksministeren Israel Katz sier mandag at president Recep Tayyip Erdogan har truet med å invadere Israel. Israelske diplomater har fått beskjed om å kontakte samtlige Nato-medlemmer og be om at Tyrkia fordømmes og utvises av alliansen.

Erdogan, en sterk kritiker av Israels krigføring i Gaza, kom med uttalelsene i en tale i helgen.

– Vi er nødt til å være svært sterke slik at Israel ikke kan gjøre disse latterlige tingene mot Palestina. Akkurat slik vi gikk inn i Nagorno-Karabakh og Libya, kan vi komme til å gjøre noe lignende mot dem, sa presidenten.

Tilsynelatende refererte han til at Tyrkia har hatt militære styrker i Libya og støttet Aserbajdsjan i konflikten om regionen Nagorno-Karabakh.

