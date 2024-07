Åtte knivstukket i Storbritannia – 17-åring pågrepet

North West Ambulance Service skriver på X/Twitter at de har behandlet åtte personer med stikkskader og at de er fraktet til forskjellige sykehus.

Ett av disse er et barnesykehus, Alder Hey Children's Hospital.

Både BBC og The Telegraph skriver at knivangrepet var rettet mot et dansearrangement for barn. Dette er imidlertid ikke bekreftet av myndighetene.

– Ikke knyttet til terror

Politiet opplyser imidlertid at den pågrepne er 17 år gammel og at hendelsen ikke antas å være knyttet til terrorisme.

Storbritannias statsminister Keir Starmer er rystet over nyhetene.

– Forferdelige og dypt sjokkerende nyheter som kommer fra Southport. Tankene mine er med alle som er berørt, skriver Starmer på X.

Meldingen om knivstikkingen nådde politiet klokken 11.50 lokal tid. Den pågrepne gutten ble kjørt til politistasjonen.

Låste dører og vinduer

Innehaveren av et bilverksted i nærheten av knivstikkingen sier han tror flere barn ble knivstukket.

– Dette er mer som en scene fra USA, det ligner ikke på solfylte Southport, sier Colin Parry.

En kvinne som bor i nabolaget, fortalte avisen Liverpool Echo at naboene etter hvert ba hverandre om å lukke vinduer og låse dørene i en meldingsutveksling på meldingstjenesten WhatsApp. De advarte om en mann som løp rundt og knivstakk folk.

Southport ligger i Nord-England, ved vestkysten.

