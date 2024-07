Hevder Hizbollah evakuerer krigere i påvente av israelske angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israels forsvarsminister Yoav Gallant har lovdet å «ramme fienden hardt» etter rakettangrepet mot den drusiske byen Majdal Shams på de israelskokkuperte Golanhøydene lørdag, som tok livet av tolv barn og unge mellom 10 og 20 år.

Israel anklager den libanesiske Hizbollah-militsen, som støtter Hamas på Gazastripen, for å stå bak angrepet mot Majdal Shams, noe gruppen selv benekter.

– Hizbollah har evakuert enkelte stillinger i sør og i Bekaadalen som de tror kan være mål for Israel, sier en kilde nær gruppen, som snakker på betingelse av anonymitet, til nyhetsbyrået AFP.

Månedsvis med skuddveksling

Hizbollah har en sterk tilstedeværelse i Bekaadalen, som ligger i østlige Libanon ved grensen til Syria, og i Sør-Libanon, der gruppen og israelske styrker har angrepet hverandre nesten daglig siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

De grenseoverskridende skuddvekslingene har stort sett vært begrenset til grenseområdet mellom Libanon og Israel, men israelske styrker har også gjentatte ganger rammet mål dypt inne i Libanon, inkludert på nattetid.

Evakueringer i Syria

Hizbollah er også utplassert i Syria, der de i årevis har kjempet til støtte for president Bashar al-Assad i den syriske borgerkrigen.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sa søndag at proiranske grupper og Hizbollah-tilknyttede krigere hadde «evakuert sine posisjoner» sør for hovedstaden og på Damaskus-landsbygda, så vel som i deler av de syrisk-kontrollerte Golanhøydene, i påvente av «potensielle israelske luftangrep».

Siden Syrias borgerkrig brøt ut i 2011 har Israel utført hundrevis av angrep i landet, hovedsakelig rettet mot hærstillinger og Iran-støttede krigere, inkludert fra Hizbollah. Raidene har som formål å kutte Hizbollahs forsyningsruter til Libanon.

