Erdogan: Tyrkia vil kunne gå inn i Israel for å hjelpe palestinerne

– Vi er nødt til å være svært sterke slik at Israel ikke kan gjøre disse latterlige tingene mot Palestina. Akkurat slik vi gikk inn i Nagorno-Karabakh og Libya, kan vi komme til å gjøre noe lignende mot dem, sa Erdogan til partifeller i hans hjemby Rize.

– Det er ingen grunn til hvorfor vi ikke kan gjøre det. Vi må være sterke slik at vi kan ta disse skrittene, sa Erdogan videre.

Han viser tilsynelatende til da Tyrkia sendte militært personell til Libya i 2020 for å støtte den FN-støttede regjeringen GNA. Tyrkia har benektet å ha vært direkte involvert i Aserbajdsjans militære operasjoner i Nagorno-Karabakh, men sa i fjor at de benyttet seg av alle midler, inkludert militær trening og modernisering, for å støtte sin nære allierte.

