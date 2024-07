Storbrannen i California sprer seg – tusenvis er evakuert

– Man må være forberedt på å dra. Dette landet har gjentatte ganger sett tilfeller hvor folk har ventet for lenge og deretter mistet livene sine, sier politisjef Kory Honea i Butte County, som ligger nord i California.

Hittil har flammene slukt et område tilsvarende hele 970 kvadratkilometer, og brannen sprer seg for hver time som går. Til tross for at over 1700 brannmannskaper er med i slokkingsarbeidet, har de null kontroll på flammene, opplyser brannvesenet.

– Det er en brann som utfordrer våre strategier, men vi forsøker å finne muligheter til å utnytte ressursene våre på vellykket vis, sier Garrett Sjolund, som er sjef for det lokale brannvesenet.

En 42 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å ha startet brannen. Ifølge vitner dyttet mannen en brennende bil inn i en ravine onsdag ettermiddag i nærheten av byen Chico i California. Flammene fra bilen spredte seg til nærliggende skog og forårsaket det som er den største skogbrannen i delstaten så langt i år.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dagsavisen mener: Erna Solberg har tatt seg vann over hodet

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart