Jevnt mellom Trump og Harris i WSJ-måling

Feilmarginen i målingen er 3,1 prosent, og differensen mellom de to er godt innenfor dette.

Tidligere denne måneden hadde Trump en ledelse på 6 prosentpoeng over Joe Biden, i en måling før Biden trakk seg som Demokratenes presidentkandidat.

Visepresident Harris blir med all sannsynlighet partiets kandidat, etter at et overveldende flertall av delegatene til landsmøtet har uttrykt at hun har deres støtte.

Når også andre kandidater tas med, oppgir 45 prosent at de støtter Harris, mens Trump får 44 prosent. Den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy støttes av 4 prosent, mens 5 prosent av de spurte ikke har bestemt seg.

1000 registrerte velgere har svart i den nye målingen, som ble gjennomført i perioden 23. til 25. juli.

