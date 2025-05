Æ e’ nordlending æ! Av og til

Misunnelse og sterke følelser er en del av fotballens magi. At Bodø/Glimt kan kvalifisere seg til finalen i Europaligaen er en sportslig sensasjon. Bodø/Glimt anno 2025 er som Island anno 2016 da landslaget kom til kvartfinalen i EM-sluttspillet. Enda et mesterskap Norge ikke engang var kvalifisert til.

Hele øya fulgte selvsagt Islands eventyr for ni år siden. Men hele Norge heier ikke på Bodø/Glimt mot Tottenham torsdag kveld, der Glimt må score to mål mer enn Tottenham for å få ekstraomganger. Hele Norge heiet heller ikke på Rosenborg da de rykket fra alle andre lag sportslig og økonomisk på 90-tallet.

Til det er misunnelsen for sterk. Bodø/Glimt er ikke engang hele Nord-Norges lag. Det skapte mildt sagt raseri da Glimt hentet Tromsøs suksesstrener Gaute Helstrup for å bli assistent i Bodø/Glimt. Bodø hentet også Tromsøs beste midtstopper, Jostein Gundersen. Bodø/Glimt kan i praksis hente hvem de vil fra norske klubber i mange år fremover.

Rivaliseringen i nord har preget landsdelen siden Fotball-Norge ble samlet til ett rike i 1972. Mjølner fra Narvik var første klubb i Eliteserien i 1972, Bodø/Glimt ble første cupmester i 1975 og kalte seg da hele Nord-Norges lag før Tromsø meldte seg på og ble norsk mester elleve år senere. I 1996 toppet det seg da lagene møttes i cupfinalen på Ullevaal der Tromsø vant 2–1. Da skulle rollefordelingen være klar.

For femten år siden var det pengeinnsamling i Bodø for at byens fotballag skulle kunne eksistere på øverste nivå. I dag har klubben over hundre ansatte, har spillerlønninger ingen andre kan matche og i 2027 skal den nye stadion The Arctic Arena stå klar. En gulfarget diamant som skal minne oss om både midnattssol og nordlys. Skal de ta nordlys-turismen fra Tromsø også?

Vi søringer har jo vendt oss til å bli herset med i Nord-Norge selv om det har dempet seg med den økte selvtilliten i nord. Selv er jeg arvelig belastet med faderlig opphav fra Tromsø, men også han frydet seg over Bodø/Glimt-suksess på 70-tallet. Selv om TIL (Tromsø Idrettslag) var klubb nummer en. Så også jeg kan med et visst alibi synge sangtittelen «Æ e’ nordlending æ!» som den nordnorske gruppa Unit Five (hvilket navn!) utga i 1978.

I Norges Fotballforbund fryder man seg over suksessen. Norsk toppfotball omsatte for rekordbeløp i 2024 og det økonomiske lokomotivet heter Bodø/Glimt. Det drypper litt på de andre klubbene også. Men først og fremst viser suksessen at det er mulighet for alle.

Daglig leder Frode Thomassen har vært trener i barnefotballen i Vålerenga og har flere sesonger som spiller i Lyn. Der Bodø/Glimts største navn, Harald Berg, hadde sitt sportslige gjennombrudd. Harald Berg reiste fra Bodø til Oslo for å gå på hotellfagskolen (!) og bli fotballspiller. Han ble det siste. Den norske misunnelsen må snus til å se mulighetene i det enkle. Det er mye å lære av Bodø/Glimt, uansett om det blir finale i Bilbao 21. mai eller ikke.

PS: Tottenhams norske supporterklubb har over 6000 medlemmer. Hvem heier de på?

