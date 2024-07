Trump vil ikke sette dato for Harris-debatt før hun er nominert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er klar, kom igjen, sa visepresident Kamla Harris torsdag.

Også Trump har sagt at han gjerne stiller til debatt mot henne.

– Å ja, absolutt. Jeg vil det. Jeg tror det er viktig. Jeg er villig til å stille i mer enn én debatt, faktisk, sa Trump i en videosamtale med journalister tidligere i uken.

I en uttalelse fra Trumps valgkampstab sent torsdag framkommer det imidlertid at han avviser å sette en dato for debatten – fordi Harris ikke er formelt nominert av Det demokratiske partiet.

– Detaljene for debatten kan ikke blir endelig avklart for Demokratene formelt velge sin kandidat. Det ville ha vært upassende å planlegge ting med Harris siden demokrater godt kan finne på å ombestemme seg, sier valgkamptalsmann Steven Cheung ifølge nyhetsbyrået AFP.

I utgangspunktet var det planlagt en ny debatt mellom Trump og Joe Biden på TV-kanalen ABC News 10. september. Etter at Biden trakk seg, har imidlertid Trump kritisert ABC News og sagt at en annen TV-kanal bør arrangere neste debatt.

Konservative Fox News har foreslått å holde en debatt mellom Trump og Harris 17. september.

Valget er 5. november.

