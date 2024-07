Storbritannia kommer ikke til å utfordre ICCs arrestordre mot Netanyahu

En talsperson for statsminister Keir Starmers sier at de ikke vil blande seg i Den internasjonale straffedomstolens (ICC) begjæring om en arrestordre på Netanyahu.

ICCs sjefaktor Karim Khan ba i slutten av mai om at det ble utstedt arrestordre på Netanyahu og Israels forsvarsminister Yoav Gallant, i tillegg til tre Hamas-ledere. Aktoren mente det er rimelig å tro at de står bak krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen og i Israel.

Rettsdokumenter som ble offentliggjort i juni, viste at Storbritannia, som er medlem ICC, hadde planer om å utfordre domstolens strafferettslige jurisdiksjonen for å utsende arrestordre på de to israelske statsborgerne. Britenes daværende statsminister Rishi Sunak mente at arrestordren var «en svært lite hjelpsom utvikling».

Siden den gang har Labour dannet ny regjering i Storbritannia, og statsminister Keir Starmers talsperson sa at den forrige regjeringen ikke hadde lagt fram sitt forslag før valget 4. juli.

– Jeg kan bekrefte at regjeringen ikke vil forfølge forslaget i tråd med vår langvarige posisjon om at dette er en sak som retten må avgjøre, sa talspersonen.

