Rekordlav fødselsrate i Russland

Siden Sovjetunionen kollapset, er Russland rammet av en rekke demografiske utfordringer. Blant disse er en stadig eldre befolkning, masseflukt av menn på grunn av Ukraina-krigen og den laveste fødselsraten på 17 år.

– Nivået er nå fryktelig lavt – 1,4 fødsler per kvinne. Dette er sammenlignbart med europeiske land, Japan og andre land. Men det er katastrofalt for nasjonens framtid, sier Dmitrij Peskov, som er talsmann for president Vladimir Putin.

– Alle med mange barn er en helt. Vi lever i verdens største land, og det er færre av oss for hvert år som går. Den eneste måten å motvirke dette på, er å øke fødselsraten, sier han.

Da Sovjetunionen opphørte å eksistere i 1991, hadde Russland 148 millioner innbyggere. Etter en lang periode med få fødsler og mange dødsfall er folketallet nå nede på 144 millioner.

Fødselstallene har ikke økt igjen, trass i at regjeringen til Putin gir sjenerøse tilskudd og boligsubsidier til store familier.

Blant problemene de siste årene er et høyt antall døde under koronapandemien, hundretusener av menn på flukt ut av landet for å unngå å bli mobilisert til Ukraina-krigen og den laveste innvandringen på ti år.

Russlands befolkning ligger an til å synke til 130 millioner på 2040-tallet, ifølge demografer.

