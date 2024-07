15-år gammel jente varetektsfengslet for drap i Sverige

Fengslingsmøtet ble holdt i Lunds tingsrett fredag. Jenta deltok i rettsmøtet via videolink og nektet straffskyld.

I tillegg til den fengslede 15-åringen er en annen 15-åring og en enda yngre jente mistenkt i saken. Den yngste mistenkte er under kriminell lavalder, noe som betyr at hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig. Hun er tatt hånd om av barnevernet.

Det var en av 15-åringene og den yngste mistenkte som først ble pågrepet. Begge er mistenkt for kidnapping og drap. Den siste jenta, som også er 15, ble pågrepet fredag og er mistenkt for medvirkning til drapet.

Offeret i saken ble funnet på et industriområde i Landskrona natt til tirsdag. Politiet har tidligere opplyst til nyhetsbyrået TT at 14-åringen var utsatt for grov vold og at hun senere døde på sykehus.

Den drepte jentas mor har fortalt til TV4 Nyheterna at datteren hennes skulle møte noen venner til en pysjamasfest i Landskrona mandag.

Politiet fant to kniver på åstedet. Dykkere gjennomførte også et søk i en havn i området i forbindelse med drapet, men aktor ønsker ikke å si om det er gjort noen funn der.

