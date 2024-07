Vedum åpner G20-møte i Brasil om skatt

– Norge er et av de fremste landene i verden når det gjelder omfordeling og et skattesystem som gir grunnlag for å løfte fellesskapet. Vi har klart å sørge for at vanlige folk også får nytte av de store inntektene som skapes av dem som benytter seg av de rike naturressursene som Norge har, sier Vedum i en uttalelse.

Sentralt i Vedums innlegg er et progressivt skattesystem som er rettferdig og omfordeler, tillit til myndighetene og internasjonalt samarbeid på skatteområdet.

– Utformingen av skattesystemet er et nasjonalt ansvar, men skatteunndragelse og omfordeling er en internasjonal utfordring. Kapital og mennesker krysser grenser mer enn før, spesielt de med høyest inntekter. Dette er en utfordring ikke bare for Norge og Brasil, men for alle land, sier Vedum og fastslår at løsninger på dette må man finne sammen på tvers av ulike nasjoner.

USAs finansminister Janet Yellen sier imidlertid at USA ikke ser noe behov for en internasjonal avtale om å skattlegge de superrike, noe som står øverst på agendaen under finansministermøtet i Brasil.

– Skattepolitikk er svært vanskelig å koordinere internasjonalt, sa Yellen på en pressekonferanse i Rio de Janeiro torsdag før møtet der saken skulle drøftes.

