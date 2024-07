Høyere vekst og lavere inflasjon i USA

President Joe Biden sier i en uttalelse de gode tallene et bevis på at USA har verdens sterkeste økonomi, men at mye fortsatt gjenstår i hans siste seks måneder som president.

Tallene fra det amerikanske næringsdepartementet viser at den årlige veksttakten i økonomien var på 2,8 prosent i andre kvartal. Dette var høyere enn mange økonomer hadde ventet. I første kvartal var det tilsvarende tallet 1,4 prosent.

Samtidig lå veksten til prisindeksen PCE på 2,9 prosent. Dette var lavere enn i starten av året, men fortsatt et stykke unna sentralbankens mål om 2 prosent.

PCE er en av flere prisindekser som den amerikanske sentralbanken følger med på for å vurdere inflasjonen. Nyhetsbyrået Reuters skriver at det nå fortsatt ligger til rette for et rentekutt i september.

De siste tallene tyder på at USA har lyktes med en såkalt myk landing, der høyere rente har dempet inflasjonen uten å kaste landet ut i en resesjon.

Økonomien er i fokus for amerikanerne foran valget til høsten. Selv om inflasjonen er kraftig refusert siden toppen på 9,1 prosent i 2022, klager mange fortsatt på høye priser.

Antall personer som søker arbeidsløshetstrygd, gikk også ned i forrige uke. 235.000 søknader ble registrert mot 245.000 uka før.

Antall søknader har de siste månedene økt noe, men arbeidsløsheten er fortsatt på et historisk lavt nivå.

