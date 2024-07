Jødiske aktivister pågrepet før Netanyahus tale i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Demonstrasjonen fant sted tirsdag, dagen før Israels president Benjamin Netanyahu taler til den amerikanske Kongressen.

Demonstrantene hadde på seg røde T-skjorter med budskap som «Ikke i vårt navn» og «Jøder vil ha stans i bevæpningen av Israel», samt bannere med slagord som «Våpenhvile nå» og «La Gaza leve».

– I ni måneder har vi vært vitne til utallige grusomheter på Gazastripen, utført i våre navn og betalt for av vår regjering, skrev gruppa i sosiale medier.

Ifølge politiet ble rundt 200 personer pågrepet. Aktivistene opplyser at 400 personer deltok, og at over 250 ble pågrepet.

– Vi ba personene, som tok seg lovlig inn, om å stoppe, og at de ellers kom til å bli pågrepet. De stoppet ikke. Å demonstrere inne i kongressbygningene er ulovlig, skriver politiet i en uttalelse.

Demonstrasjonen fant sted i Cannon House, den eldste kontorbygningen knyttet til Kongressen i Washington. Den ligger i det sørøstre hjørnet av parken rundt Capitol Hill.

Under besøket i USA skal Israels statsminister også møte president Joe Biden, visepresident Kamala Harris og Republikaneres presidentkandidat Donald Trump.

