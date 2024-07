EU-forskere: Global varmerekord for andre dag på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er snakk om rekorden for global gjennomsnittstemperatur i løpet av én dag. Marginene er små, men foreløpige tall fra klimaovervåkingstjenesten C3S tyder på at det ble satt ny rekord søndag, og deretter igjen på mandag.

Rekorden var i utgangspunktet bare litt over et år gammel. I juli i fjor ble den tilsvarende rekorden slått fire dager på rad.

C3S har statistikk for daglige global snittemperatur som strekker seg tilbake til 1940. Men det er mulig at vi må svært mye lenger tilbake for å finne en varmere dag enn mandag 22. juli 2024.

Klimaforsker Karsten Haustein ved Universitetet i Leipzig sier til Reuters at dette kan ha vært den varmeste dagen på flere titusen år.

Den menneskeskapte globale oppvarmingen fører til at varmerekorder settes oftere enn før. I tillegg har 2023 og deler av 2024 vært preget av det naturlige værfenomenet El Niño, som pleier å gi temperaturene i verden et midlertidig løft.

De siste dagene har deler av Europa, Japan, Kina og Indonesia vært rammet av hetebølger. Også USA og Russland har vært rammet i løpet av de siste ukene.

Haustein sier det er svært oppsiktsvekkende at den globale varmerekorden igjen er slått selv om El Niño nå er over.

Les også: Wolt-bud med skyhøye månedslønner: – Utgjør en stor risiko (+)

Les også: Ekspert: – Vi starter i realiteten valgkampen mot Trump på nytt

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)