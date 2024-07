Etterforskning åpnet etter at Sonya ble skutt og drept av politiet i USA

En person på åstedet, trolig en politibetjent, opplyste til nødsentralen etter skytingen at Masseys skader var «selvpåførte», ifølge et lydklipp fra politiet som avisen The Guardian har fått tilgang på.

En operatør på nødsentralen ber i lydklippet om bekreftelse på dette, og personen gjentar at skadene var selvpåført, ifølge avisen.

Lydklippet er i tråd med det familien sier var villende informasjon fra politiet da Massey ble fraktet til sykehus, der hun ble erklært død.

Hevdet hun begikk selvmord

På en pressekonferanse tirsdag sa familien at politiet først fortalte dem at hun enten hadde begått selvmord eller blitt drept av noen som hadde brutt seg inn i huset hennes.

– De prøvde å få meg til å tro at en nabo hadde gjort det, sa Jimmie Crawford Jr, Masseys tidligere partner og faren til et av barna hennes.

Ifølge ham sa politiet til sykepleierne på sykehuset at Massey hadde tatt livet av seg selv. Først etter at en lege fastslo at Massey døde som følge av et drap, begynte politiet i Illinois å klassifisere hendelsen som et politidrap, ifølge familien.

Enkelte i Masseys familie fikk ikke vite hvem som faktisk hadde drept henne før de leste om det i avisen 6. juli, ifølge faren hennes James Wilburn.

Borgerrettsadvokat Ben Crump, som representerer Masseys familie, bekrefter at USAs justisdepartement har startet etterforskning av drapet.

Justisdepartementet åpner etterforskning

Det var Illinois State Police som mandag offentliggjorde den sjokkerende videoen som viser hvordan en politibetjent skyter den svarte kvinnen i hodet. Massey ringte nødetatene fordi hun trodde at det var et innbrudd i huset hennes, som ligger i nærheten av delstatshovedstaden Springfield i Illinois.

På et tidspunkt instruerer en politibetjent henne til å fjerne en kjele med kokende vann fra komfyren for å unngå å starte en brann. Massey går inn på kjøkkenet for å gjøre det når politiet begynner å trekke seg tilbake.

I videoen fra deres kroppskamera spør hun hvor de skal, og den ene politibetjenten svarer «vekk fra det kokende vannet ditt». Massey svarer hun skal irettesette ham i Jesu navn, og da trekker den ene politibetjenten fram pistolen og svarer «Det skal du ikke. Jeg sverger til Gud at jeg skal skyte deg rett i ansiktet».

Massey begynner å dukke og sier unnskyld to ganger før politibetjenten kommer nærmere og avfyrer tre skudd som treffer henne rett under øyet og dreper henne.

Etter å ha skutt Massey, prøver politibetjenten å fraråde kollegaen sin fra å hjelpe Massey.

Fordømmes av demokratene

Massey hadde diagnosen paranoid schizofreni, noe som kan gi alvorlige vrangforestillinger.

Flere demokratiske politikere har fordømt drapet på Massey, deriblant president Joe Biden og visepresident og presidentkandidat Kamala Harris.

Politibetjenten som er siktet for overlagt drap på Massey, skal ha tjenestegjort i seks ulike politiavdelinger siden 2020. Han har mistet jobben, men nekter straffskyld.

Hendelsen sammenlignes med da amerikansk politi drepte George Floyd i 2020, noe som førte til massive demonstrasjoner mot politiets maktbruk mot ubevæpnede, svarte mennesker.

Biden har tatt til orde for at Kongressen vedtar en ny lov kalt «George Floyd Justice in Policing Act», som skal bidra til ansvarlighet i politiet, blant annet når det gjelder overdreven maktbruk og rasisme.

Drapet på Massey har utløst protester i hjemstaten hennes Illinois.

