Taust fra sentrale demokrater om Harris' presidentkandidatur

Blant dem som ikke har nevnt noe om Harris og kandidaturet hennes, er tidligere president Barack Obama og Nancy Pelosi, tidligere leder for Representantenes hus.

De har lovprist Joe Biden, som søndag kunngjorde at han trekker seg som partiets presidentkandidat ved valget i november, men så langt unnlatt å uttale seg om Harris.

Heller ikke Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, eller i Representantenes hus, Hakeem Jeffries, har nevnt Harris.

Utfordrer ikke

Samtidig har flere antatte utfordrere til Harris gjort det klart at de ikke utfordrer henne.

California-guvernør Gavin Newsom har åpent uttalt at han er interessert i å stille til valget i 2028. 56-åringen er tidligere ordfører i San Francisco. Han har støttet Biden offentlig gjentatte ganger den siste tiden.

Søndag gikk Newsom ut med sin tydelige støtte til Kamala Harris.

– Tøff. Fryktløs. Hardnakket, skriver han på X.

– Med demokratiet vårt og framtida vår på spill er ingen bedre til å forfølge saken mot Donald Trumps mørke visjoner og veilede landet vårt i en bedre retning enn USAs visepresident, Kamala Harris, skriver guvernøren videre.

Shapiro-støtte

Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro var med sine 51 år den yngste av «favorittene» på bookmakernes lister i forkant av at Biden kunngjorde at han ikke stiller.

Han har tidligere vært delstatsjustisminister i Pennsylvania og har blant annet bemerket seg med sin tydelige støtte til Israel og kritikk av studenters Palestina-markeringer.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters meldte søndag at han støtter den nåværende visepresidenten.

Les også: Dette har demokrater sagt om Biden

Også andre guvernører

I et intervju med CNN sier også Colorado-guvernør Jared Polis at han støtter Harris. Det gjør også North Carolina-guvernør Roy Cooper.

– Kamala Harris bør bli den neste presidenten, skriver Cooper på X.

Han forteller at de to har kjent hverandre siden de var justisministere og mener hun har det som skal til for å slå Donald Trump ved presidentvalget i november og lede landet.

Harris får også støtte fra Pete Buttigieg, USA nåværende transportminister. Den åpent homofile krigsveteran, som har norsk blant de åtte språkene han snakker, utfordret før presidentvalget i 2020 Joe Biden og ble omtalt som en mulig kandidat til å ta over kandidaturet.

Les også: Trekker seg – støtter Harris

Hete favoritter er tause

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer og Illinois-guvernør J.B. Pritzker nevnes også blant de heteste utfordrerne til Kamala Harris. Ingen av dem har kunngjort hvorvidt de stiller seg bak Harris eller ikke.

Alle de 50 delstatslederne i Det demokratiske partiet støtter Kamala Harris som partiets presidentkandidat. Lederne hadde et telefonmøte søndag. Etterpå publiserte Ken Martin, leder for foreningen for delstatskomiteer i Det demokratiske partiet, en uttalelse.

– Etter president Bidens kunngjøring samlet våre medlemmer seg umiddelbart for å forene seg bak kandidaten som har en merittliste for å vinne tøffe valg og som har bevist at hun er en leder i spørsmålene som betyr noe for amerikanere, heter det i en uttalelse.

Blant annet trekker Martin fram reproduktiv frihet, forebygging av våpenvold, klimakamp, justisreform og gjenoppbygging av økonomien.

– Den person er vår sittende visepresident Kamala Harris, skriver han.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt