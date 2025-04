En fysisk jobb reddet Håkon: – Måten skolen var lagt opp på var ikke noe bra for meg

Skoene til Håkon Pruglhei beveger seg rastløst opp og ned i gulvet. Han synes det kan være vanskelig å sitte stille. Slik var det også da han gikk på skolen.

– Det var ikke noe for meg å sitte stille på skolebenken. Det begynte på barneskolen, og da jeg kom til videregående droppet jeg ut, forteller 20-åringen fra Mo i Rana.

Savnet en mer praktisk skole

På videregående begynte Pruglhei på programmet for teknologi- og industrifag. Han skulket mye det første året. Det ble så mye fravær at han måtte ta første året en gang til. Det ble ikke noe bedre.

Pruglhei sluttet helt å dra på skolen. Han holdt seg hjemme eller hang i byen sammen med kompiser.

– Måten skolen var lagt opp på var ikke noe bra for meg. Jeg mistet all motivasjon og ble helt tappet for energi av å være der, sier han.

Pruglhei mener at skolegangen burde vært mer praktisk lagt opp. For mye teori i fagene ga han dårlig med mestringsfølelse og dårlig selvtillit, forteller han.

Nytt forslag fra regjeringen

Nylig fikk arbeidsminister Tonje Brenna og regjeringen kritikk fra en pioner i anleggsbransjen, gründer og arbeidsgiver Albert Hæhre.

Han sa at regjeringen svikter nevenyttige unge som ikke får det til på skolen.

– Når vi har politikere som diskriminerer praktikerne – de unge som vil ut og svette, men ikke er så flinke i teori – provoserer det meg, sa Hæhre i intervjuet.

Dette førte til et møte mellom Hæhre og Brenna. Og et nytt forslag fra regjeringen.

Regjeringen vil det skal bli lettere for unge fra 16 år å få et opplæringstilbud som kombinerer jobb og skole gjennom Nav. Tidligere måtte du være 19 år for å få et slikt tilbud.

---

Regjeringens forslag

Regjeringen vil at det skal bli lettere for unge fra 16 år å få et opplæringstilbud som kombinerer jobb og skole gjennom Nav.

Tidligere måtte du være 19 år for å få et slikt tilbud gjennom Nav.

Endringene går ut på at Nav, i samarbeid med fylkeskommunen, skal kunne gi et bedre tilbud til ungdom som har behov for praksisnær opplæring, individuell tilrettelegging og tett oppfølging for å kunne gjennomføre fag- og yrkesopplæring.

Fremtidens skole på Vikersund har en modell som gjør et slikt tilbud til de unge mulig. Endringene regjeringen foreslår, åpner for at Nav kan bidra mer aktivt inn i denne typen samarbeid.

Forslaget er nå under arbeid og skal sendes på høring. Deretter vil Nav trenge noe tid til å sette i verk endringen.

---

Les også: Gaute Skjærvø i portrettet: – Jeg har vært sint hver dag siden 22. juli (+)

Ble oppfordret til å finne seg jobb

Håkon Pruglhei synes regjeringens forslag er et godt forslag. Han skulle gjerne sett at det fantes et slikt tilbud da han sleit som verst på skolen.

– Hvis dette blir noe av, er det viktig at det informeres skikkelig om på skolene slik at ungdommen vet om det, sier han.

Når han får nok arbeidserfaring vil han ta fagbrev på arbeidsplassen. (Martin Guttormsen Slørdal)

Både moren og tanta til Håkon Pruglhei jobbet i kjøttforedlingsbedriften H.A Hanssen i Mo i Rana. Moren har nå sluttet, mens tanta fortsatt jobber der.

Det var moren som oppfordret han til å finne seg en jobb da han droppet ut av skolen. Tanta hans sjekket med arbeidsgiver og Håkon Pruglhei fikk en midlertidig kontrakt. Etter hvert fikk han fast jobb hos H.A Hanssen.

– Jeg er glad i å jobbe med praktiske oppgaver. På arbeidsplassen er jeg litt alt-mulig-mann. Det passer bra for meg, sier han.

Pruglhei har vært i bedriften i over to år nå og har fast jobb. Han pakker, løfter og bærer.

Foreløpig er han ufaglært, men han har lyst til å ta fagbrev når han får nok arbeidserfaring. For å bli praksiskandidat kreves det fem års erfaring innen et fag.

– Bedriften har sagt at de vil styrke kunnskapen og kompetansen min. Både moren og tanta mi har fagbrev, så jeg kan tenke meg å ta det jeg også, sier han, uten at han er helt sikker på hvilket fagbrev han vil ta.

Lars West Johnsen: Støre-opprørerne hadde helt rett. Det måtte endring til (+)

Er med å påvirke

Håkon Pruglhei har denne uka vært delegat på landsmøtet til Norsk Nærings- og Nytelsmiddelarbeiderforbund (NNN). Her bestemmes det hva forbundet skal mene om politiske saker og hva forbundet skal jobbe med de neste fire årene.

Han kan få litt følelsen av å sitte på skolebenken der han sitter bakerst i landsmøtesalen.

– Jeg følger med på det som skjer, men det kan bli litt mange ord noen ganger. Da kjenner jeg at jeg blir litt rastløs, sier han.

Yngste delegat: Håkon Pruglhei fra NNN Nordland. (Martin Guttormsen Slørdal )

Pruglhei synes likevel det er fint å være på landsmøtet. Han følger med på debattene, blir kjent med nye folk og er med på å påvirke. Håkon Pruglhei ble medlem av NNN første arbeidsdag.

– Det er viktig med en trygg arbeidsplass og trygge arbeidsforhold. Derfor ble jeg medlem, sier han.

Hadde han ikke fått jobb, tror han livet ville vært trist.

– Da hadde jeg kanskje sittet hjemme og ikke gjort noen ting. Jeg er takknemlig for muligheten jeg fikk til å jobbe med noe fysisk, sier Håkon Pruglhei.

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Les også: Dette skjer med pensjonen din når du dør (+)

Les også: Jeg trodde det var gratis å være syk i Norge. Så jeg fikk sjokk