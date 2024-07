Dette har demokrater sagt om Biden

Joe Biden kunngjorde søndag at han trekker seg fra presidentvalgkampen. Nyheten kom i form av et brev publisert på X. Det skjer etter lengre tids press, og bare de siste dagene har flere demokrater enten gått ut offentlig og bedt Biden vurdere å ikke stille til gjenvalg. Andre framtredende demokrater skal angivelig ha sagt det samme, ifølge kilder.

Dette er noe av det som har blitt sagt, eller skal ha blitt sagt, den siste tida:

Barack Obama

Torsdag skrev Washington Post at tidligere president Barack Obama skal ha fortalt flere nære politisk allierte at Bidens vei til seier er betydelig svekket, og at presidenten er nødt til å vurdere om hans kandidatur har en sjanse. Dette sa flere kilder som står Obama nært, ifølge avisa.

Obamas bekymring og påfølgende samtaler med politisk allierte skal ha gjort flere på Bidens valgkamp rasende, ifølge avisen. I etterkant har Obama uttalt seg om valgkampen svært lite.

Nancy Pelosi

I tillegg til dette skal kongressmedlem Nancy Pelosi, tidligere speaker i Representantenes hus, ha snakket med flere demokrater, og fortalt dem at Biden kan overbevises om at det lureste vil være å trekke seg fra valgkampen. Dette melder Washington Post.

Chuck Schumer og Hakeem Jeffries

Washington Post har skrevet at Schumer og mindretallsleder i kongressen Hakeem Jeffries begge i samtaler med Biden skal ha uttrykt bekymring for at han risikerte demokratenes muligheter til å vinne valget.

Adam Schiff

Kongressmedlem Adam Schiff, som også ligger godt an til å vinne et sete i senatet, har ifølge Los Angeles Times sagt at det «er på tide å gi stafettpinnen videre», og at han har «alvorlige bekymringer» om hvorvidt Biden kan slå Trump i valget.

Flere stemmer

I tillegg til bekymringene til Obama, Pelosi, Schumer og Jeffries, har en rekke andre demokrater, i tillegg til Schiff, bedt Biden om å gå av.

Dette er hvem de er og hva de mener.

Senator Peter Welch:

– For landets aller beste, så ber jeg president Biden om å trekke seg fra valgkampen, skrev Welch i Washington Post.

Kongressmedlem Lloyd Doggett:

– Jeg håper han er villig til å ta den smertefulle og vanskelige avgjørelsen om å trekke seg. Jeg ber ham, med all respekt, om å gjøre det, sa Doggett ifølge AP News.

Kongressmedlem Mike Quigley:

– Vi skylder deg takknemlighet. Det eneste du kan gjøre nå, for å stadfeste ditt ettermæle og forhindre total katastrofe, er å gå av og få noen andre til å ta denne jobben, sa han ifølge New York Times.

Kongressmedlem Seth Moulton:

– President Biden har ytt vårt land en enorm tjeneste, men det er på tide å gå i George Washington sine sko – gå av, la nye ledere komme til og ta kampen mot Trump, sa Moulton ifølge New York Times.

Kongressmedlem Angie Craig:

– Dette er ikke en lett beslutning å fatte, men det står for mye på spill til å risikere en ny Trump-regjering. Derfor ber jeg, med all respekt, president Biden om å gå av som kandidat for en ny periode og slippe til en ny generasjon ledere, sa Craig ifølge CBS News.

Kongressmedlem Raul Grijalva:

– Deler av hans ansvar er å gå av, sa Grijalva ifølge New York Times.

Kongressmedlem Adam Smith:

– Presidentens opptreden i debatten var alarmerende, og det amerikanske folket har gjort det klart at de ikke lenger ser ham som en aktuell kandidat for fire nye år, sa Smith ifølge The Guardian.

Kongressmedlem Brad Schneider:

– Det er på tide å sikre sitt ettermæle og avlevere nasjonen til en ny generasjon ledere, sa Schneider ifølge CBS.

Kongressmedlem Eric Sorensen:

– Jeg håper president Biden trer til side i valgkampen som president, skrev Sorensen på Twitter, nå kjent som X.

Kongressmedlem Mikie Sherrill:

– Jeg vet president Biden bryr seg dypt om vårt lands fremtid, og jeg ber ham derfor erklære at han ikke kommer til å stille til gjenvalg og heller vil hjelpe oss gjennom prosessen med å finne en ny kandidat, sa hun ifølge NBC News.

Kongressmedlem Earl Blumenauer:

– Det er til syvende og sist opp til presidenten og førstedamen, men jeg håper de når samme konklusjon som meg og andre har nådd: President Biden bør ikke være demokratenes presidentkandidat, sa Blumenauer ifølge Politico.

Kongressmedlem Hillary Scholten:

– Vi må ha en fanebærer som kan kjempe morgen, dag og natt for folkets rettigheter og for å forene den frie verden mot fremadstormende autoritære krefter. Joe Biden har vært den lederen lenge, men dette handler ikke om fortiden, det handler om fremtiden. Det er på tide å gi stafettpinnen videre, skrev Scholten på Twitter, nå kjent som X.

Kongressmedlem Ed Case:

– Jeg synes ikke president Biden bør fortsette sitt kandidatur for gjenvalg som president, sa Case ifølge Politico.

Kongressmedlem Greg Stanton:

– For det amerikanske demokratiet, og for vår evne til å oppnå fremgang, synes jeg det er på tide at presidenten trer til side som kandidat, sa Stanton ifølge Politico.

Kongressmedlem Jim Himes:

– Valget i 2024 vil definere det amerikanske demokratiets fremtid, og vi trenger den sterkeste kandidaten vi har for å konfrontere trusselen Trumps autoritære MAGA-bevegelse lover oss. Jeg tror ikke lenger at den kandidaten er Joe Biden, og jeg håper at han, slik som han har gjort gjennom et livs lang tjeneste, fortsetter å sette nasjonen først, og gjør som han lovet: Bane vei for en ny generasjon med ledere, skrev Himes på Twitter, nå kjent som X.

Kongressmedlem Scott Peters:

– I dag ber jeg president Biden om å trekke seg var valgkampen. Fallhøyden er for stor, og vi er i ferd med å tape, sa Peters ifølge NBC San Diego.

Kongressmedlem Mike Levin:

– Jeg tror tiden er inne for at president Biden gir stafettpinnen videre, sa Levin ifølge NBC San Diego.

Kongressmedlem Marie Gluesenkamp Perez:

– Som de aller fleste i Sørvest-Washington, så tviler jeg på presidentens dømmekraft vedrørende hans egne helse, hans evne til å gjøre jobben, og om hvorvidt han er den som tar de viktige avgjørelsene for landet, og ikke det politiske apparatet rundt ham. Amerikanere fortjener å tro at presidenten deres er i form nok til å gjøre jobben. Denne tillitskrisen til presidenten må ta slutt. Presidenten burde vite hva som er rett for landet og sette det først, sa Perez ifølge Seattle Times.

Kongressmedlem Brittany Pettersen:

– Vær så snill å gi stafettpinnen videre til en av våre mange kompetente demokratiske ledere så vi har best mulig sjanse til å slå Donald Trump, som er den største trusselen dette landet noensinne har møtt, skrev Pettersen på Twitter, nå kjent som X.