Lula skremt av Maduros trusler om blodbad etter valget

– Jeg ble skremt av det Maduro sa om blodbad i Venezuela hvis han taper. Maduro må lære at når man vinner, blir man sittende, og når man taper, går man av, sa Lula mandag i et møte med utenlandske nyhetsbyråer.

– Jeg har sagt til ham at den eneste muligheten Venezuela har til å oppnå normale tilstander igjen, er å gjennomføre en valgprosess som blir respektert av alle, sa han videre.

I valget søndag stiller opposisjonskandidaten Edmundo González mot Maduro.

Lula, som i mange år unnlot å kritisere Maduro, sa at Brasil skal sende to observatører til valget, og at han vil be den brasilianske kongressen om å sende egne observatører. Lula sender også sin utenrikspolitiske rådgiver, tidligere utenriksminister Celso Amorim, til Venezuela.

I de siste ukene har Maduro og hans allierte snakket stadig oftere om vold etter valget og hevdet at opposisjonen planlegger voldelige protester om de taper.

På pressekonferansen sa Lula også at han har dyp respekt for USAs president Joe Bidens beslutning om å trekke seg fra valget, og at Brasils forbindelser til USA vil fortsette å være siviliserte uansett hvem som vinner valget til høsten.

