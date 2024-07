Norge slutter seg til Brasils kamp mot sult – Lula takker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilslutningen vil bli kunngjort av utviklingsministeren under G20-møtet i Rio de Janeiro neste uke, opplyser Utenriksdepartementet til NTB.

Den globale alliansen mot sult og fattigdom er en ny samarbeidsplattform som søker å samle FN-medlemsland i kampen mot sult og fattigdom.

– Med dette initiativet har Brasil satt kampen mot sult høyt på G20-agendaen. Dette globale lederskapet er i høyeste grad nødvendig for at vi skal få til en verden fri for sult, sier utviklingsministeren.

Norge og Brasil samarbeider allerede tett i G20 for å fremme bærekraftig landbruk, samt å få flere land med i alliansen.

– Kampen mot sult er en hovedprioritering i utviklingspolitikken. Oppslutning rundt denne alliansen viser at Norge ikke er alene om å sette matsikkerhet høyt på agendaen. Det er ingen tvil om at dette også er en høy internasjonal prioritering, sier Kristiansen Tvinnereim.

I en video publisert på X av Brasils utviklingsminister, Wellington Dias, kan man se hennes norske kollega fortelle på portugisisk om gleden hun føler av å se president Lula lede den globale alliansen. Dette har president Luiz Inácio Lula da Silva svart på.

– Jeg er spent på arbeidet vi skal gjøre sammen med landene som har sluttet seg til alliansen. Norge er vår partner i dette viktige arbeidet, skriver president Lula på X.

