EUs utenrikssjef retter skarp kritikk mot Ungarn: – Uakseptabelt

Utenrikssjefen varsler mandag at det skal holdes et ekstraordinært møte om Ungarn underveis i det ordinære utenriksministermøtet i Brussel. Kun EUs utenriksministre får delta.

På agendaen står Ungarns oppførsel siden landet tok over formannskapet i EU-rådet 1. juli. Statsminister Viktor Orban har fått tydelig kritikk for sine såkalte «fredsreiser» til Russland og Kina. Det samme har utenriksminister Peter Szijjarto, som i en tale i FNs sikkerhetsråd anklaget EU for å «drive fram krigen».

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi skal diskutere hvordan medlemslandene ser på denne uttalelsen fra et land som akkurat nå har formannskapet. EU driver ikke fram krig, sa Borrell på vei inn til møtet mandag.

Et resultat av samtalene kan bli at et planlagt utenriksministermøte i Budapest i august blir flyttet til Brussel.

– Det er opp til meg. Det er utenrikssjefen som inviterer til rådsmøter. Så etter å ha hørt på dem (utenriksministrene), må jeg ta en beslutning, sa Borrell.

