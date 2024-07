Filippinene og Kina enige om å unngå konfrontasjoner på skjær

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Begge land gjør krav på skjæret Ayungin, og siden 1999 har et gammelt filippinsk marinefartøy stått på grunn ved skjæret med soldater om bord for at landet kan markere sin tilstedeværelse.

Etter en serie med møter i Filippinenes hovedstad Manila ble landene enige om en avtale som skal sikre at Filippinene skal kunne forsyne skipet og rotere mannskapet om bor, ifølge det filippinske utenriksdepartementet.

– Begge sider anerkjenner behovet for å trappe ned situasjonen i Sør-Kinahavet og håndtere uoverenskomster gjennom dialog. De er enige om at avtalen ikke går utover hverandres standpunkter i Sør-Kinahavet, heter det i en uttalelse.

Kina gjør krav på omtrent hele Sør-Kinahavet, inkludert områder som Filippinene, Vietnam, Brunei, Malaysia og Taiwan også gjør krav på. Kina har blant annet bygd baser på skjær som ligger under vann ved lavvann. De ignorerer en kjennelse fra en voldgiftsdomstol som i 2016 fastslo at landets krav mangler juridisk grunnlag og at bygging av kunstige øyer i havområdet er ulovlig.

Den siste måneden har det vært særlig spent mellom Kina og Filippinene som følge av en konfrontasjon ved Ayungin-skjæret 17. juni.

