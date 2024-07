Barcelona planlegger økt turistskatt for cruiseturister

Cruiseturister som i dag går i land i den katalanske metropolen, må ut med 7 euro i turistskatt, drøyt 80 norske kroner. Hvor mye prisen skal øke, er ikke kjent, skriver The Guardian.

– Barcelona er en by som er åpen for besøkende, og turisme er en viktig økonomisk sektor. Når det er sagt, er jeg fast bestemt på å ta hånd om konsekvensene av masseturisme, sier ordfører Jaume Collboni.

Tiltaket er ett av flere for å begrense negative konsekvenser av masseturisme i byen. For en måned siden kunngjorde ordføreren reguleringer i utleiemarkedet rettet mot turister, noe som innebærer at 10.000 leiligheter mister lisensen for korttidsutleie fra 2028.

Denne sommeren har det vært store protester mot masseturisme på flere spanske feriedestinasjoner.

