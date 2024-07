Covid-syke Joe Biden i stadig bedre form

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag fikk Biden sin skjedde dose med Covid-medisinen Paxlovid, opplyser lege Kevin C. O’Connor i en uttalelse.

– Pulsen hans, blodtrykket, pustefrekvens og kroppstemperaturen er fortsatt helt normalt, skriver legen.

Presset mot Biden om at han bør trekke seg som presidentkandidat, fortsetter som en crescendo i amerikansk politikk. Lørdag har nok en demokratisk folkevalgt tatt til orde for at han bør gi seg.

– President Bidens største bragd er fortsatt at han reddet demokratiet i 2020. Han kan og må gjøre det igjen i 2024 – ved å gi stafettpinnen videre til visepresident Harris, sa demokraten Mark Takano lørdag.

Ifølge NY Times har kun to demokrater i Representantenes hus uttrykt støtte til Bidens kandidatur den siste uka. På samme tid har 16 av partikollegaene i huset bedt ham tre til siden.

