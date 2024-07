Kenyas president utnevner samlingsregjering i forsøk på å stanse uroen

I et TV-intervju fredag utpekte Kenyas president elleve nye ministre til sin nye samlingsregjering. Nominasjonene skal nå til parlamentet for godkjenning. Flere av de nominerte var medlemmer av den forrige regjeringen, som ble avsatt av Ruto forrige uke som følg av det kontroversielle budsjettet som utløste store protester i landet.

Det har vært sterk uro i Kenya de siste ukene. Demonstranter stormet parlamentet 25. juni i protest mot vedtaket av et statsbudsjett som skulle øke skattene. Over 30 mennesker døde i sammenstøtene, som utløste krav om presidentens avgang. Det har vært ytterligere demonstrasjoner i etterkant av stormingen.

Under demonstrasjonene har demonstranter krevd at Ruto trekker seg, og beskylder ham for dårlig styring, korrupsjon og for å ha skylden for dødsfallene under de tidligere demonstrasjonene.

Funnet av åtte kvinnelik på en søppelfylling i Nairobi mandag kastet også nytt søkelys på kenyansk politi og økt presset mot president Ruto, som sliter med å stanse de omfattende demonstrasjonene.

Les også: Én person drept i demonstrasjon i Kenya, ifølge Reuters

Les også: Kenyas president gir hele regjeringen sparken etter skattefadese