Én person drept i demonstrasjon i Kenya, ifølge Reuters

Politiet i Kenya grep inn med tåregass under en demonstrasjon med 200 personer i Kitengela tirsdag. Protesten var mot Kenyas president William Ruto.

Det har vært sterk uro i Kenya etter at demonstranter stormet parlamentet 25. juni i protest mot vedtaket av et statsbudsjett som skulle øke skattene. Over 30 mennesker døde i sammenstøtene, som utløste krav om presidentens avgang. Forrige uke avsatte Ruto hele regjeringen som følge av skattefadesen.

Likevel er det mange demonstranter som krever at Ruto trekker seg, og beskylder ham for dårlig styring, korrupsjon og å ha skylden for dødsfallene under de tidligere demonstrasjonene.

Funnet av åtte kvinnelik på en søppelfylling i Nairobi mandag kastet også nytt søkelys på kenyansk politi og økt presset mot president Ruto, som sliter med å stanse de omfattende demonstrasjonene.

