Kenyas president gir hele regjeringen sparken etter skattefadese

I en fjernsynstale opplyste presidenten at også riksadvokaten i landet blir erstattet. Ruto lovet å sette inn en mindre og mer effektiv regjering. Inntil det skjer. blir departementene styrt av sine upolitiske departementsråder.

Presidenten sa i talen ar han har lyttet til det kenyanske folk, og at han vil danne en regjering med bred bakgrunn etter konsultasjoner.

Kenya har gjennomlevd tre uker med sterk uro etter at demonstranter stormet parlamentet 25. juni i protest mot vedtaket av et statsbudsjett som ville øke skattene. Over 30 mennesker døde i sammenstøtene, som utløste krav om presidentens avgang.

