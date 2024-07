Barth Eide etter ICJ-uttalelse: – Forventer at Israel etterlever umiddelbart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en klar og utvetydig beskjed til Israel, som vi forventer at de etterlever umiddelbart, sier Barth Eide i en epost til NTB.

– Dette er en svært kraftfull uttalelse fra FNs høyeste domstol. Den internasjonale domstolen (ICJ) har slått fast at Israels fortsatte tilstedeværelse i okkupert område er i strid med folkeretten, og må avsluttes. Israel må umiddelbart stanse alle ulovlige bosetninger, og gi full erstatning til alle berørte palestinere, sier Barth Eide.

Han sier videre at han mener Israel har satt seg fullstendig på siden av folkeretten i sin okkupasjons- og annekteringspolitikk.

– Domstolen krever at dette stopper og reverseres umiddelbart. Og påpeker at alle andre stater og internasjonale organisasjoner er pålagt å bistå til at disse ulovlighetene stanser, sier Barth Eide.

Les også: Eide etter Israel-nekt: – Kan ikke ha evigvarende veto mot det som skjer i området

Les også: FNs øverste juridiske organ slår fast at Israels bosettingspraksis på Vestbredden er ulovlig