Trump-skytteren skal ha søkt på Trump, Biden og depresjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det orienterte FBI medlemmer av Kongressen om onsdag, ifølge avisen.

20 år gamle Thomas Matthew Crooks søkte angivelig på hvilke datoer Trump skulle opptre og på demokratenes landsmøte. Ett av Trumps folkemøter viste seg å være i Butler i delstaten Pennsylvania, bare åtte mil unna Pittsburgh hvor Crooks bodde.

Avisen skriver også at han på spillplattformen Steam skal ha hintet frempå om angrepet til sine spillpartnere, hvor han fortalte at han planla sin «premiere» den 13. juli, altså samme dag som skytingen.

FBI har ikke opplyst om noe mulig motiv for skytingen. Flere av Crooks tidligere klassekamerater har sagt at de ikke har hørt han gi uttrykk for noen politisk ideologi.

Crooks var registrert som republikaner, men skal også ha donert penger til den liberale organisasjonen Progressive Turnout Project gjennom den demokratiske doneringstjenesten Actblue.

Opplysninger til ABC News hevder at skytteren ble identifisert som en person av interesse hele 62 minutter før skytingen. Ifølge tjenestepersoner i politiet tok det 26 sekunder fra Crooks løsnet det første skuddet til han ble drept.

To personer omkom under lørdagens attentatforsøk, en av dem var Crooks.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)