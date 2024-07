Støre på toppmøte i England: – Forsterker samarbeidet med Storbritannia

– Det er en anledning til å møte kollegaer og ha bilaterale møter. Der er arbeidet vi nå gjør med Storbritannia, for forsterket samarbeid, viktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Sammen med nesten alle statslederne i Europa er han på Blenheim Palace i England for å delta på det fjerde møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF).

De skal blant annet diskutere migrasjon, Ukraina og energisamarbeid.

«Datingparty» for Starmer

Møtet blir også en nyttig arena for Storbritannias nyvalgte statsminister, Keir Starmer.

Det var tidligere statsminister, Rishi Sunak som tok på seg oppgaven med å arrangere toppmøtet, men etter valgnederlaget er det Starmer som torsdag morgen tar imot gjestene.

– Dette er en utrolig nyttig anledning for Keir Starmer, fordi det gir ham muligheten til å bli kjent med veldig mange Europeiske ledere. Det er som om Rishi Sunak organiserte en datingparty for ham, sier seniorforsker Jill Rutter ved tenketanken Institute for Government til nyhetsbyrået AP.

Norge er allerede på ballen for å forsterke båndene over Nordsjøen, sier Støre.

– Det er nytt trykk, og flere av statsrådene i regjeringen vår har god kontakt med sine britiske kollegaer, sier han.

Viktigste Nato-allierte i Europa

Støre ble fotografert smilende sammen med Starmer på trappen utenfor slottet torsdag morgen, og han påpeker at samarbeidet allerede er godt.

– Storbritannia er vår viktigste Nato-allierte i Europa. Når vi nå skal styrke sjøforsvaret, er Storbritannia en viktig partner. Når vi nå får en regjering med stabil plattform de neste årene, er det nyttig å diskutere sikkerhetssamarbeidet og industripartnerskapet, sier han.

EPF ble startet så sent som i 2022 og er et forum for politisk dialog uten at det nødvendigvis er i EUs regi. Russland og Belarus er ikke med.

Under møtet skal Norge lede en sesjon om energi- og energisikkerhet. Det blir også tid for bilaterale møter, og ikke minst uformelle samtaler.

Snakker om USA

Støre tror absolutt at det også blir litt snakk om den politiske situasjonen i USA.

– Det tror jeg, fordi det opptar alle som følger med på politikk. Det var også et tema på Nato-toppmøtet i Washington, da vi befant oss midt i den amerikanske debatten, sier han.

– Samtidig så tror jeg at politiske ledere i demokratiske europeiske land vil være tilbakeholdne med å ha sterke meninger om det som skjer i USA, sier han.

– Hva tenker du selv om det som har skjedd i USA de siste ukene?

– Vi følger jo med på valgkampen. Og det er dramatisk med attentatforsøk mot Trump og diskusjonen rundt kandidatene. Men jeg ønsker ikke å kommentere dette fra sidelinjen uke for uke. Jeg håper at USA får et fritt og rettferdig valg. Det viktige for oss er at USA forblir en engasjert alliert, noe som er viktig både for Norges og Europas sikkerhet, sier Støre.

Det storslåtte slottet Blenheim Palace, hvor statslederne møtes, er for øvrig stedet hvor Winston Churchill ble født.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt