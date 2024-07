Store forventninger til Trumps tale til sine egne skarer

Talen har vært omtalt i dagevis, og en hel verden vil følge med for å registrere og analysere innhold og kroppsspråk. Ryktene vil ha det til at Trump har moderert seg betydelig og vil appellere til nasjonalt samhold i kjølvannet av attentatet lørdag.

Det vil ikke bli spart på noen effekter når Trump natt til fredag norsk tid gjør sin entre på den røde løper, innhyllet i flomlys, pompøs musikk, hundrevis av amerikanske flagg og en nesten hysterisk tilhengerskare.

Persondyrkelse

Lørdagens angrep og Trumps hvite bandasje på øret har om mulig gjort at hans popularitet i egne rekker har nådd et nivå av persondyrkelse som ellers forbindes med helt andre land.

Enkelte republikanere forsøkte etter skytehendelsen å legge skylden på demokratene og deres uforsonlig karakteristikk av Trump, men hovedpersonen selv sa raust at han hadde kassert en mer aggressiv tale han hadde planlagt, og heller ville snakke om nasjonal enhet.

Hva Trump legger i dette, er gjenstand for løpende kommentarer i de hundrevis av nyhetskanaler som har tatt oppstilling utenfor stadionanlegget der landsmøtet holdes.

Kaller det mirakel og Guds hånd

– Jeg er så takknemlig for at vi skal få høre ham. Det er et mirakel at han ble spart. Jeg tror det var Guds hånd som grep inn, sier den 50 år gamle delegaten fra Utah, Teena Horlacher.

Båret fram av sin egen tilbederskare har Trump opplevd at oppslutningen har økt de siste dagene. President Joe Bidens miserable framtoning under den første debatten med Trump, skuddene i Butler i Pennsylvania og nå det godt mottatte valget av visepresidentkandidat gjør at stemningen på landsmøtet står i taket.

Det hjelper også godt at demokratene er i en slags eksistensiell krise, med et gryende opprør mot Biden på flere nivåer og stadig mer høylytte krav om at han må trå til side. At han nå også har pådratt seg covid, bidrar til å styrke bildet av en sykelig president.

Full kontroll

Trumps tale markerer samtidig avslutningen på det fire dager lange landsmøtet, der støttespillere fra partiet, næringslivet og artister har skapt en glamorøs ramme for de nærmere 50.000 partimedlemmene som har samlet seg i Milwaukee fra alle kriker og kroker av landet.

Trump og hans indre krets har hatt full kontroll, i sterk kontrast til landsmøtet i 2016, der det var store splittelser i partiet, samt i 2019 da pandemien herjet. Programmet var skreddersydd ned til minste detalj for å hamre inn budskapet fra ekspresidenten: Make America Great Again!

Den ferske dommen fra høyesterett om immunitet for Trump under hans embetstid i Det hvite hus bidrar til kandidatens gode humør, ikke minst utsikten til at dommen skal kunne brukes til å nullstille alle sakene som verserer mot ham i rettsvesenet.

