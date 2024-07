Sergej Lavrov hevder de har sikre bevis mot spiontiltalt amerikansk journalist

Gershkovich, som er journalist i Wall Street Journal, møtte torsdag i retten for andre gang i spionsaken mot ham. Rettsmøtet skjer bak lukkede dører i et rettslokale i Yekaterinburg i Uralfjellene. Rettsmøtet var opprinnelig berammet til midten av august, men skal ha blitt fremskyndet etter press fra amerikanerens forsvarere.

Den 32 år gamle amerikaneren ble i fjor vår pågrepet under en reportasjereise, anklaget for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod.

Under en pressekonferanse i FN-bygningen i New York fortalte den russiske utenriksministeren at de har sikre bevis mot den spiontiltalte journalisten. Han mener saken ikke har noen ting å gjøre med angrep på journalistikk.

– Jeg kan forsikre dere om at vi er for journalistikk og ytringsfrihet, like mye som dere, svarte Lavrov på et av spørsmålene.

Den russiske påtalemyndigheten mener Gershkovich handlet på oppdrag fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Det har han selv, arbeidsgiveren og amerikanske myndigheter nektet for.

Under pressekonferansen skyldte Lavrov på amerikanske journalister for å forsinke samtaler om en mulig fangeutveksling mellom USA og Russland, ved å publisere materiale om konfidensielle forhandlinger, som fortsatt pågår.

Gershkovich står overfor opp til 20 år i fengsel, men Russland har indikert at de er åpne for en fangeutveksling etter en dom. Sannsynligheten for at den amerikanske journalisten blir frikjent er heller lav, 99 prosent av tiltalte i russiske rettssaker blir dømt.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt