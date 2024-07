Secret Service sjef sier ja til å forklare seg i gransking etter Trump-attentat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kimberly Cheatle har takket ja til å komme til høringen, som skal holdes 22. juli, opplyser komiteen.

Secret Service er en føderal livvakt- og sikkerhetstjeneste, som blant annet har ansvaret for sittende og tidligere presidenter. Tjenesten har fått kritikk fra en rekke hold etter at en attentatmann skjøt mot Donald Trump på et valgmøte i Pennsylvania lørdag.

Trump slapp fra det med en mindre skade på øret, mens en frivillig på møtet ble drept. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt