Innbruddstrend i Stockholm – bruker syre til å smelte låser

Siden 20. mai har politiet registrert 49 saker i den svenske hovedstaden, primært i sentrum, der salpetersyre er brukt til å ødelegge låser, sier talsperson Ola Österling.

– I tillegg er det trolig en del saker vi ikke kjenner til ennå. Vi venter på at folk i byen kommer hjem fra ferie, forklarer Österling

Før utbruddet som ser ut til å ha startet for snaut to måneder siden, har det ifølge polititalsmannen ikke vært «ett eneste tilfelle i Sverige som vi kjenner til».

Krimteknikere har undersøkt en rekke ødelagte låser som er brutt opp, og kan bekrefte at det er brukt salpetersyre, en fargeløs og kraftig etsende væske.

Monica Krüger i grensepolitiet sier i et TV-intervju at tyvene fører salpetersyre inn i låssylinderen, slik at metallet der etser i stykker, og det blir letter å bryte seg inn. Selv om metoden er lydløs, så sprer det seg en sterk lukt fra syren i trappeoppgangen.

De siste to årene er det meldt om lignende innbrudd i Tyskland, Frankrike, Belgia, Østerrike og Portugal. I Frankrike ble fem georgiske borgere i fjor dømt for et titall syreinnbrudd.

