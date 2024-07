Trump fester grepet mens tidligere rivaler slutter rekkene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På landsmøtets andre dag var tiden kommet for å slutte rekkene og stille lojalt opp om mannen som dominerte nominasjonskampen og som mandag formelt ble valgt til Republikanernes presidentkandidat.

Florida-guvernør Ron DeSantis, tidligere FN-ambassadør Nikki Haley og forretningsmannen Vivek Ramaswamy – som har gått fra å utfordre Trump til å støtte hans kandidatur – stor alle på talerlisten i Milwaukee tirsdag.

Nye toner fra Haley

Det var i utgangspunktet ikke ventet at Haley – som bare for noen måneder siden sa at USA ikke kan «gå gjennom fire nye år med kaos» – skulle komme til landsmøtet. Det endret seg etter attentatet mot Trump sist lørdag.

– Av hensyn til landet må vi velge Donald Trump. Det er noen amerikanere som ikke er enige i alt han sier, jeg kjenner selv noen av dem. Til dem har jeg et enkelt budskap: man trenger ikke være enig med Trump hele tiden for å stemme på ham. Men vi er enige oftere enn vi er uenige, lød det fra Haley denne gangen

Fortsatt bandasjert øre

Trump selv kom også til landsmøtesalen tirsdag, slik han gjorde til stormende jubel dagen før. Som på mandag, hadde den tidligere presidenten en bandasje over det høyre øret som ble truffet av et skudd fra attentatmannen i helgen.

Trump kom til møtet sammen med visepresidentkandidat JD Vance, og de to skal også tale til et folkemøte i Michigan lørdag.

Før det skal Den tidligere presidenten tale til landsmøtet torsdag.

