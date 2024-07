Sør-Europa rammet av hetebølge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra Trieste i nord til hovedstaden Roma i Italia har det blitt sendt ut farevarsler som advarer innbyggerne om de høye temperaturene. Folk bes om å holde seg innendørs i løpet av de varmeste timene på dagtid, og man bes om å unngå å trene utendørs.

Flere søreuropeiske land er ventet å få temperaturer over 42 grader onsdag og torsdag. I Spania har meteorologene advart om at gradestokken kan bikke hele 44 grader i enkelte deler sør i landet de neste dagene.

I Hellas har myndighetene lagt til rette for egne områder med aircondition i det offentlige rom, hvor folk kan kjøle seg ned. Enkelte typer utendørsjobber er ilagt et midlertidig forbud på dagtid, som for eksempel anleggsarbeid og lignende utendørsyrker.

Onsdag ble det besluttet at Hellas' mest populære turistattraksjon, Akropolis i Aten, holdes stengt for besøkende på dagtid mens varmen er på sitt mest intense.

Tidligere denne uka ble det satt ny rekord i Dubrovnik i Kroatia, hvor det ble målt hele 29,7 grader i vannet – den høyeste registrert i Adriaterhavet noensinne.

