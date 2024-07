Russisk nyhetsbyrå: Ungarn sier at forberedelser er i gang for nytt fredstoppmøte om Ukraina

Ifølge utenriksministeren arbeides det for at møtet kan bli holdt innen utgangen av året. Det blir i så fall det andre toppmøtet om fred i Ukraina i år.

– Forberedelsene er underveis for en ny runde. Dette hilser vi velkommen og setter pris på. Hvis vi ønsker at en framtidig konferanse skal bli en suksess, må vi sørge for at begge sider er representert, sa Szijjarto onsdag til RIA.

Stats- og regjeringsledere og andre samfunnstopper fra 90 land deltok på møtet i Sveits 15. juni, der temaet var hvordan den største europeiske krisen siden andre verdenskrig kunne løses.

Verken Russland eller Kina deltok.

Kreml kritiserte toppmøtet og sa at enhver diskusjon om en slutt på krigen uten russisk deltakelse er absurd.

Russlands president Vladimir Putin sa før toppmøtet i Sveits at Ukraina må gi fra seg fire regioner og droppe håpet om Nato-medlemskap hvis krigen skal ta slutt. Det ble blankt avvist av Ukraina og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

