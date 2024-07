Mur av sikkerhetsvakter rundt Trump på landsmøtet til republikanerne

Hans høyre øre var fortsatt bandasjert etter skuddsåret, og han holdt seg tett inntil veggen av herdet glass, godt atskilt fra sine ivrige tilhengere. Istedenfor håndtrykk og hilsninger bød han på en knyttet neve foran en skog av kameraer da han dukket opp på landsmøtet tirsdag kveld lokal tid.

Bare minutter tidligere hadde visepresidentkandidat J.D. Vance entret hallen, og han gjorde det Trump ble skjermet for. Vance håndhilste i øst og vest og hadde åpenbart ingen begrensninger på hva han kunne gjøre.

Kontrasten viser den nye virkeligheten Trump må operere innenfor under resten av valgkampen som følge av attentatet lørdag. Hendelsen utløste en bølge av spørsmål om beskyttelsen av presidenten, tidligere presidenter og andre toppkandidater fra de store partiene.

Tilpasse

Ledelsen for Trumps valgkamp må tilpasse seg de nye forholdene i lys av at sikkerhetsmyndighetene advarer om fare for nye anslag. Trumps medarbeidere vil ikke si noe om hvordan dette vil påvirke kandidatens håndtering av den gjenstående valgkampen.

– Vi kommenter ikke forhold som har med sikkerheten å gjøre. Alle slike spørsmål må rettes til Secret Service, sier valgkampledelsens talsmann Steven Cheung.

Heller ikke USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas vil gå inn i detaljene som hvordan oppdraget med å beskytte presidenten vil bli endret. Det er USAs sikkerhetsdepartement som har ansvaret for Secret Service.

Fortrolig

– Jeg kan ikke begi meg inn på de forbedringer som er gjort, da det omfatter fortrolige prosedyrer og taktikk. Men det jeg kan si, er at personell, teknologi og ressurser er blitt forsterket, sa han tirsdag.

Secret Service hadde allerede flere dager før skytehendelsen trappet opp beskyttelsen av Trump som en reaksjon på ubekreftede rykter om et iransk anslag mot presidentkandidaten.

Men de ekstra tiltakene klarte ikke å avverge skuddene fra taket som drepte én person i forsamlingen og påføre to andre alvorlige skader.

Granskes

Onsdag ble det kjent at Secret Service etterforskes for håndteringen av Trumps sikkerhet på attentatdagen. Det er generalinspektøren i USAs departement for innenlands sikkerhet som står for granskingen.

Målet med granskingen er å vurdere Secret Services «prosess med å sikre tidligere president Trumps valgkamparrangement 13. juli 2024», opplyser tilsynsorganet selv på sine nettsider.

