FN-rapport viser dramatisk økning i drepte sivile

Det er den høyeste andelen konfliktrelaterte drap på sivile som er registrert siden 2030-agendaen om FNs bærekraftmål ble vedtatt.

I hele fjor ble det registrert 33.400 konfliktrelaterte drap på sivile, ifølge FN-rapporten som ble publisert onsdag kveld.

Sju av ti skal ha blitt drept i Palestina og Israel, men tallene omfatter også væpnede konflikter i Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Etiopia, Irak, Libya, Mali, Myanmar, Somalia, Sør-Sudan, Syria, Ukraina og Jemen.

Av de drepte er 31 prosent barn og 36 prosent kvinner, noe som også er en dramatisk økning fra 2022.

I tillegg lever en firedel av verdens befolkning fortsatt i konfliktområder, og mange regjeringer står overfor store utfordringer med å beskytte retten til et liv uten frykt og vold, skriver FN i en pressemelding.

– Altfor mange mennesker rundt om i verden opplever daglig utrygghet, urettferdighet og vold. Bak disse dystre statistikkene ligger sterke menneskelige historier om tapte drømmer og potensial, lidelse og fortvilelse, sier leder Achim Steiner i FNs utviklingsprogram (UNDP).

Bekymringsfull øking

Rapporten er en fremgangsrapport om bærekraftmål nummer 16: Fred, rettferdighet og inkluderende institusjoner.

Rapporten er på 93 sider og er laget av UNDP, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) og FNs høykommissær for menneskerettigheter i samarbeid med seks andre enheter.

Rapporten viser at det pågår flere bekymringsfulle trender på verdensbasis.

– Denne nye rapporten viser at vi må ta aktive grep nå for å bygge fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn, uten at noen blir utelatt, sier visegeneralsekretær Amina Mohammed i FN.

Økning av drap og vold

Drap på journalister, menneskerettighetsforkjempere og fagforeningsledere doblet seg fra 2022 til 2023. Flere journalister ble også drept i konfliktutsatte land i 2023 sammenlignet med året før. 65 prosent av journalister og medieansatte som ble drept i fjor, ble drept i forbindelse med den pågående Gaza-krigen som brøt ut 7. oktober.

Totalt antall kvinnelige drapsofre i 2022 var 88.000, det høyeste årlige antallet registrert på 20 år. Nær halvparten av disse ble drept av sine partnere eller familiemedlemmer.

Rapporten viser også at nær åtte av ti barn under 14 år blir utsatt for voldelig disiplin hjemme, og at mer enn en tredel av menneskehandelofre er barn.

Den voldelige kriminaliteten øker også, og organisert kriminalitet utgjør en stor trussel mot fred og utvikling.

Fortsatt problemer med likestilling

Diskriminering og mangel på likestilling er også et omfattende problem globalt sett.

Kvinner er betydelig underrepresentert i offentlige tjenestestillinger i lavinntektsland, og ett av seks mennesker opplever diskriminering.

Les også: – En katastrofe for Ukraina

Les også: Kina retter kikkerten mot Norge (+)

Les også: – Den mest overvåkede krigen noensinne (+)